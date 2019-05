HBO confirme que Game of Thrones n'aura pas de suite et fait le point sur les spin-offs

© HBO

Malgré la grogne, HBO campe sur ses positions

Trois spin-offs en préparation et un pilote tourné le mois prochain

Source : The Hollywood Reporter

L'épisode final de la série n'a pas du tout calmé les fans et les critiques acerbes sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Lancée après la diffusion du cinquième épisode, la pétition demandant àde reprendre la saison 8 depuis le début approche les 1,5 million de signatures. Bien évidemment, elle n'a presque aucune chance d'aboutir surtout que la conclusion a attiré plus de 19 millions de spectateurs devant leur écran.C'est dans ce contexte que le président des programmes chez, Casey Bloys, a accordé un entretien à. Durant cette interview, Bloys est revenu sur les critiques recueillies par la saison 8 et il s'est aussi exprimé sur l'avenir de l'univers de George R.R. Martin à la télévision. Nous devrions rapidement retrouver les terres de...Ainsi, Casey Bloys a logiquement pris la défense deen mentionnant le fait qu'il aurait été difficile de faire plaisir à tout le monde. Selon lui, les créateurs de la série avaient déjà imaginé le final depuis très longtemps et n'ont pas manqué de temps pour mettre en scène ce qu'ils avaient à raconter. Rappelons que le duo va maintenant se tourner vers la prochaine trilogie Star Wars chez Disney.Plus intéressant encore, le patron des programmes cheza donné quelque précisions sur les trois spin-offs deactuellement à l'étude.Concernant une potentielle suite à la saison 8 ou un spin-off avec Arya explorant les eaux à l'ouest de Westeros, voici ce que Bloys a déclaré : «».Ainsi, nous n'aurons pas de suite directe à Game of Thrones, ni une histoire inédite avec Arya ou un autre protagoniste. Le premier spin-off, intitulé, se déroulera bien avant les aventures de Jon Snow et consorts. La diffusion devrait débuter en 2021. En attendant, HBO va se reposer sur la saison 3 de Westworld qui sera diffusée en 2020.