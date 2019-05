Westworld : le trailer de la saison 3 est sorti, et Aaron Paul en est la vedette

Crédits : HBO

Aaron Paul et Vincent Cassel rejoignent le casting de Westworld saison 3

Source : Engadget

Attendue pour l'année prochaine, cette nouvelle saison semble opérer un virage important pour la série. Le court trailer diffusé hier nous donne en effet à voir une ville futuriste inconnue, et surtout un nouveau protagoniste dont on ignore le nom, campé par Aaron Paul (Breaking Bad, The Path).Exit les parcs à thème dans l'Ouest américain et l'ère Shogun japonaise. La saison 3 desemble se consacrer sur le réel et questionner d'autant plus notre rapport à l'intelligence artificielle.Pour cette nouvelle saison, les showrunner Lisa Joy et Jonathan Nolan invitent les acteurs Aaron Paul et Vincent Cassel à rejoindre un casting déjà prestigieux.Les quelques images mises en ligne par HBO nous confirment que les actrices Thessa Thompson et Evan Rachel Wood seront elles aussi de retour pour cette troisième saison.