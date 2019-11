Facebook : le nombre d’utilisateurs en France baisse pour la toute première fois

© Alexandra Popova / Shutterstock.com

Facebook déserté par les jeunes Français

Facebook se porte pourtant très bien

Un rapport du cabinet eMarketer publié en début de semaine affirme que le nombre d'utilisateurs français de Facebook a baissé de 1,3 % en 2019.Le constat est sans appel : c'est le désintérêt des jeunes pour Facebook qui explique cette baisse historique pour le réseau social. «», confirme Karin von Abrams, analyste en chef chez eMarketer dans les colonnes des Échos.Une jeune population, confirme Karin von Abrams, beaucoup plus attirée par Instagram et Snapchat. «», précise-t-elle encore. Preuve à l'appui : Snapchat aurait gagné 17,8 % d'utilisateurs français cette année, et 10,7 % pour Instagram.Des chiffres qui confirment bien ce désintérêt croissant pour Facebook. Dans une précédente étude, eMarketer montrait que le réseau avait perdu 9,3 % d'utilisateurs en 2019 sur la tranche d'âge 12-17 ans. Et l'analyste interrogée par les Échos de prédire que, d'ici l'année prochaine, moins de 50 % des adolescents français seront inscrits sur Facebook.Aussi inquiétante puisse paraître cette nouvelle, Mark Zuckerberg peut dormir sur ses deux oreilles. Avec 2,45 milliards d'utilisateurs dans le monde, Facebook reste toujours le réseau social numéro un dans le monde. Karin von Abrams précise d'ailleurs que «». En effet, toutes les catégories d'âge affichent un bilan positif. Mention spéciale pour les 55-64 ans et plus de 65 ans qui voient leur nombre augmenter de 1,1 % et 2,1 % en 2019 sur Facebook.Facebook peut en outre se réjouir qu'Instagram soit si fédérateur. Acquis par l'entreprise de Mark Zuckerberg en 2012, elle affiche avec WhatsApp (une autre des acquisitions de Facebook) une santé insolente et une popularité grandissante.Pour preuve : quelque 2,2 milliards de personnes se servent quotidiennement d'au moins une application de l'écosystème Facebook. Autrement dit : circulez, il n'y a rien à voir.