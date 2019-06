Canicule : record absolu de chaleur en France prévu ce vendredi

© Twitter: Etienne Kapikian - Météo France

Le record en France remonte à la canicule de 2003

Le record absolu national historique de chaleur en France (44.1°C, 12 août 2003) pourrait être battu d'ici vendredi, notamment dans la basse vallée du Rhône où plusieurs modèles suggèrent des Tmax > 44°C (ici le modèle ICON), cohérent avec des T° à 850hPa de 27-28°C. #canicule pic.twitter.com/it05gEUP2f — Etienne Kapikian (@EKMeteo) June 24, 2019

Un record de « la plus haute minimale » enregistrée en matinée

Source : Science Post

Avec le, les périodes de fortes chaleurs deviennent plus fréquentes et plus intenses, à tel point que, cette semaine.Le réchauffement climatique n'est plus un secret pour personne et nous en subissons actuellement les pleines conséquences. Les périodes de grandes chaleurs risquent de devenir de plus en plus fréquentes et vont aussi gagner en intensité.Si le début de semaine a déjà été chaud et suffoquant, cela ne serait pas encore fini : d'ici demain, vendredi, le record de la canicule de l'été 2003 pourrait être dépassé et la température pourrait ainsi atteindre. Cette température avait été relevée en Août 2003 dans le sud est de la France.Selon, prévisionniste chez, le record pourrait être dépassé dans la basse vallée du Rhône où lesPour l'heure, plusieurs records mensuels sont déjà battus : par exemple, la température à Nice n'est, battant le triste de record de 25°C établit en 2017.Finalement, même en étant un pays au climat tempéré, la France reste exposée à des fluctuations extrêmes comme cette nouvelle canicule. Tout cela n'est que le reflet du dérèglement de notre climat...