Grève du 5 décembre : les meilleures applications mobiles pour contourner les perturbations

© Hadrian / Shutterstock.com

Les applications des réseaux de transport :

Les autres applications :

Ce jeudi 5 décembre 2019 pourrait être historique. D'aucuns parlent d'un «», alors que plusieurs syndicats ont lancé un appel à la grève massif dans le but de créer une mobilisation interprofessionnelle qui pourrait durer plusieurs semaines en frappant, en premier lieu, le secteur des transports, duquel des millions de Français dépendent chaque jour. Pour ceux qui auraient toutefois envie ou besoin de se déplacer, nous vous proposons une sélection d'applications mobiles qui pourraient s'avérer bien utiles.L'application vous propose toutes les dernières informations concernant le trafic SNCF (TGV, Intercités, OUIGO etc.), et ce partout en France. Avec des données transmises en temps réel, l'application mobile propose des informations sur les prochains départs, recommande des itinéraires et propose même des trajets alternatifs via d'autres modes de transport, comme le covoiturage.Toutes les informations concernant la circulation des métros, bus et tramways parisiens sont contenues dans l'application mobile dédiée, qui met à jour en temps réel ses prévisions de trafic, la circulation et perturbations en cours. Le chatbot de la RATP est aussi disponible sur Messenger.Chaque grande ville dispose également de son application mobile. C'est le cas notamment de la RTM pour Marseille ou de la TCL pour Lyon.Moovit couvre les réseaux de transport en commun d'une trentaine de villes en France, et présente sur une carte l'ensemble des options disponibles en fonction de votre géolocalisation et de l'itinéraire défini, grâce à la fonctionnalité « itinéraire en direct ». L'application vous indique, en temps réel, où vous vous trouvez, quelle est la durée de votre trajet et quand vous devez descendre. Notons qu'elle met également à jour l'info trafic en continu.À l'instar de Moovit, CityMapper vous invite à indiquer votre destination. Dès lors, et à partir de votre position, l'application vous présente tous les moyens qu'il est possible d'emprunter pour atteindre votre lieu d'arrivée le plus rapidement possible, en incluant donc les transports en commun mais aussi les compagnies de VTC ou de vélos en libre-service, et ce dans toute l'Île-de-France ainsi qu'à Lyon. Et toujours en temps réel, en prenant en compte les perturbations.eScoot est une application mobile un peu plus moderne dans le sens où elles regroupent toutes les trottinettes électriques sur une seule et même carte. La majorité des exploitants sont répertoriés (Lime, Voi, Circ, VOI, Bolt, Bird etc.). L'application est utilisable dans plusieurs villes de France comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Bordeaux. L'application eScoot repère la trottinette électronique la plus proche de votre position et vous guide jusqu'à elle.Cette application est un coup de cœur, puisqu'en plus de regrouper les informations distillées par la SNCF, elle fonctionne de manière collaborative en incitant les usagers à communiquer leurs propres informations, allant des retards aux annulations, en passant par d'éventuels problèmes de chauffage dans tel ou tel train, prenant parfois de vitesse les services de la SNCF.Certains ne manqueront pas non plus de convoiter les traditionnels services de VTC, comme Uber, ou d'utiliser les plateformes de covoiturage, comme BlaBlaCar.