Grève : Alliance Autocar lance le "Bus Working", destiné aux travailleurs bloqués en gare

Après les fortes mobilisations des 5 et 10 décembre, plusieurs syndicats, parmi lesquels la CGT, FO, la FSU, la CFDT, la CFTC ou l'Unsa, ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation et de grève nationale et générale pour le mardi 17 décembre 2019. Sans surprise, les transports devraient sérieusement être perturbés partout en France. En prévision d'une nouvelle semaine qui s'annonce difficile, Alliance Autocar lancé le premier Bus Working en France.La centrale de réservation d'autocars a annoncé, jeudi, qu'un de ses bus serait positionné le 20 décembre devant une gare pilote, celle de Versailles Chantiers, afin de se transformer en véritable lieu - gratuit, il est important de le préciser - de coworking, similaire aux espaces de travail communs que l'on peut retrouver près de chez soi.En attendant leur train ou autre, les salariés, patrons ou étudiants bloqués par la grève pourront profiter des nombreuses commodités proposées par le Bus Working, à savoir une connexion internet, une prise électrique, une prise USB, du café, une tablette pour installer son ordinateur ou, bien entendu, du chauffage qui sera le bienvenu.», a déclaré le directeur général d'Alliance Autocar, Alexandre Wong.Le compagnie a d'ores et déjà indiqué que, selon le succès de cette initiative (une bien belle opération de communication au passage), elle pourrait déployer rapidement d'autres Bus Working partout en France, pour soutenir les usagers victimes des grèves.