ThisHappened2019 : Twitter dévoile les sujets qui ont fait le plus (re)tweeter en 2019

Record du monde battu

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI — World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019

Sport, TV, cinéma et politique au programme

Source : Twitter

La fin de l'année approche et les grandes plateformes numériques commencent à partager les plus importantes tendances de 2019 sur leur service. Après le palmarès YouTube il y a quelques jours, c'est au tour de Twitter de s'y mettre.Dès le début d'année 2019, était publié le tweet qui est encore à ce jour le message le plus retweeté sur le réseau social avec, à l'heure d'écrire ces lignes, plus de 957 300 partages. Il est l'oeuvre du compte World Record Egg, qui demandait simplement de faire de son tweet, celui le plus retweeté de l'histoire. Comme quoi, parfois, il suffit de demander pour obtenir ce que l'on veut. Suivent une vidéo type Tik Tok du boys band sud-coréen BTS et une vidéo humoristique pour le 1avril. Voici le podium :Viennent ensuite des memes et un genre qui a eu beaucoup de succès : les questions ouvertes, permettant de donner son avis ou de raconter un moment de sa vie. Un format qui permet le retweet avec réponse et donc la viralité du message. Si vous avez une utilisation assidue de Twitter, vous n'avez d'ailleurs pas pu passer à côté des fameux «» et «».Sans surprise, c'estqui domine le classement des séries TV évoquées sur le réseau social. La huitième et ultime saison a beaucoup fait réagir , avec notamment une fin qui n'a pas convaincu tout le monde.etcomplètent le podium,prend la quatrième position, alors queintéresse de moins en moins.Côté cinéma,est leader incontesté. Là encore, on pouvait s'y attendre étant donné le nombre d'entrées, l'engouement et la couverture médiatique suscités par ce film. Il devance d'ailleurset l'acclamé Star War : L'Ascension de Skywalker fait partie du Top 10 alors qu'il n'est pas encore sorti.Côté musique, le top 3 de Twitter est composé de BTS, Ariana Grande et Drake.Pour le sport, c'est le football qui écrase la concurrence. Le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester United sont les équipes les plus commentées sur Twitter. Le PSG prend la cinquième place. Idem chez les athlètes masculins : Neymar, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo constituent le podium. Kylian Mbappe est huitième. Chez les femmes, c'est différent : la championne du monde et ballon d'or de soccer Megan Rapinoe est bien première, mais ce sont ensuite les tenniswomen Serena Wiiliams et Naomi Osaka qui se démarquent.Côté politique, les personnalités les plus évoquées sur le réseau social sont Donald Trump en tête, devant Barack Obama et Narendra Modi. Emmanuel Macron arrive neuvième, juste devant Vladimir Poutine. À noter la malheureuse première place du hashtag #NotreDame pour la rubrique actualité, qui a fait plus réagir que #Venezuela, #Brexit ou #HongKong...