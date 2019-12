YouTube dévoile son palmarès 2019 : la musique à l'honneur, PNL au sommet

La musique française domine le classement

Mister V, Cyprien, Squeezie, McFly et Carlito... des noms bien connus

Source : Les Échos

YouTube a publié ce 6 décembre 2019 le classement des vidéos les plus vues en France sur sa plateforme cette année. Un ranking constitué à partir des chiffres d'audience constatés à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019.La vidéo la plus visionnée en 2019 dans l'hexagone est donc le clip “Au DD” de PNL, qui a cumulé plus de 128 millions de vues sur la période étudiée. Un symbole de ce qui fonctionne le mieux chez nous en ce moment puisque le Top 5 donne la part belle à la musique, et notamment aux sons dits urbains.On retrouve en effet en deuxième position le titre “Pookie” d'Aya Nakamura et suivent ensuite “On Fleek” d'Eva et Lartiste, “Le Coach” de Soprano et Vicenzo ainsi que “Zemër” de Dhurata Dora et Soolking.Le service vidéo de Google nous offre aussi un aperçu des contenus qui ont le mieux fonctionné en mettant de côté les clips musicaux. A ce petit jeu, c'est Mister V qui s'est le mieux démarqué avec les 27 millions de vues de sa vidéo Rap vs réalité 2. On retrouve ensuite Joyca et son “Ramenez le grec à la maison”, parodie du titre de Vegedream. Bigorneaux & Coquillages, chaîne secondaire et commune de Cyprien et Squeezie, prend la troisième place. Cyprien, seul cette fois, prend la quatrième position avec sa vidéo “La Roumanie”. Mcfly et Carlito concluent ce Top 5 grâce à “Nos pires anecdotes sexuelles feat. plein de potes (devant une classe de lycéens)”.On finit avec les chaînes qui ont gagné le plus d'abonnés au cours de ces derniers mois. Lelay enregistre la meilleure progression avec un gain de 529 000 abonnés. Sous Écrous officiel (384 000), la doubleuse de Goku de Dragon Ball, Brigitte Lecordier (246 000), Just Helena (241 000) et MowMow Officiel (266 000) complètent ce classement des chaînes récentes les plus tendance du moment.