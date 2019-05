Build 2019 - Microsoft repositionne Cortana et l'oriente davantage vers les professionnels

Microsoft

Cortana tient une véritable conversion ponctuée d'éléments et requêtes divers

Un assistant personnel qui répond et propose des solutions dans des contextes changeants

Chaque entreprise pourrait avoir son propre assistant personnel

Dominé par Google Assistant et Alexa l'a dernier,est en train de vivre une transformation qui nous paraissait impossible il y a encore un ou deux ans. C'est désormais le monde professionnel qui semble être la priorité de Microsoft pour son assistant personnel, au détriment du grand public. La firme de Redmond a dévoilé une vidéo , le 6 mai en marge de sa conférence Build 2019, dans laquelle Cortana tient une conversion soutenue et sans interruption avec son hôte durant près de trois minutes.Dans la vidéo, Cortana gère et jongle avec brio avec le planning chargé d'une cadre active, rendue possible grâce à la rachetée par Microsoft il y a tout juste un an. Depuis, le travail accompli a été conséquent, à tel point que Cortana semble être le seul assistant capable de tenir de telles conversations, complexes, sur une durée aussi longue.La méthode Microsoft tranche ainsi franchement avec celles des autres géants du numérique et de leur assistant personnel. Si Alexa possède des milliers de « skills » ou compétences, qui lui permettent autant de vous donner un itinéraire que le trafic routier, de détailler une recette ou de donner les dernières prévisions météo, on a du mal à l'imaginer tenir une vraie conversation de manière naturelle. Et c'est normal, car l'assistant d'Amazon en est tout simplementà l'heure actuelle.Avec sa nouvelle version de Cortana, Microsoft pourrait briser la lassitude naturelle qui découle de l'échange avec un assistant personnel classique, qui ne répond qu'à de simples requêtes. Bien que nombreuses, elles ont été programmées manuellement et sont de fait limitées. Ici,qui peut mêler les compétences au contexte.Plutôt que de se contenter de répondre à des questions, elle peut. Semantic Machines applique des méthodes de machine learning aux compétences déjà programmées, qui lui permet de relier les demandes et les résultats.Contrairement aux assistants personnels actuels, qui fonctionnent grâce aux mots-clés, il n'est ainsi plus nécessaire de préprogrammer chaque scénario, puisque le système est capable de, en utilisant des services de Microsoft, mais aussi des services externes.Cortana se destine donc aux professionnels. En, Microsoft imagine que chaque entreprise pourrait bénéficier de sa propre version de l'assistant, qui s'adapterait ainsi aux us de la société.