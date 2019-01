Microsoft va séparer Cortana de la recherche dans Windows 10

La barre de recherche s'émancipe de Cortana

Microsoft ne met plus autant de passion dans son assistant vocal

Source : The Verge

Microsoft va réorganiser son système dedans. La nouvelle build 18317 proposée aux utilisateurs Windows Insider inaugure un changement majeur dans l'interface.L'éditeur a fait le choix de séparer désormaisde la barre de recherche. L'de Microsoft est désormais accessible par un bouton dédié, situé à droite de cette barre.L'expérience de recherche a toujours été confuse, depuis le lancement du dernier système d'exploitation de Microsoft. Cortana avait été intégrée directement à la barre de recherche de Windows et pouvait, perdu entre les résultats de sa recherche et les différentes informations données par l'assistant personnel.Désormais, les choses sont plus claires. La barre de recherche ne concerne que la découverte de documents de tous types. Microsoft a d'ailleurs annoncé l'année dernière Microsoft Search, une nouvelle technologie de recherche qui pourra s'étendre à tous les services et applications de l'éditeur dont l'utilisateur profite.Cortana, quant à elle, profiterapour offrir ses services à l'utilisateur s'il le désire. En la séparant d'un composant essentiel de son système d'exploitation, Microsoft donne l'impression de diminuer son intérêt pour les assistants vocaux. Cortana reste accessible, mais ne sera pas aussi mise en avant qu'auparavant.Lors du lancement de Windows 10, Microsoft en faisait l'un des arguments phares pour inciter à la migration. Aujourd'hui, l'éditeur se rapproche de plus en plus d'Amazon et de son assistant Alexa dans divers partenariats, lui permettant même de remplacer Cortana dans Windows 10.