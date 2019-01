Windows 10 : un build pour appareils pliables apparait, Andromeda se précise ?

Le build 18313.1004 de Windows 10 porte une mention à des appareils pliables. © BuildFeed

Windows 10 : le noyau 19H1 apporterait le support des appareils pliables

BuildFeed, site spécialisé dans le listing et le minage des derniers buildsa partagé sur Twitter une découverte fort intrigante.La découverte de BuildFeed fait clairement mention d', qui seraient rendus compatibles avec Windows 10 grâce au shell intitulé 19H1.Une vague mention, qui suffit pourtant à nous remettre en mémoire le projetde Microsoft. Pour rappel, Andromeda est le nom de code donné par la firme de Redmond à un mystérieux appareil pliable : un véritable ordinateur, destiné à être transporté dans votre poche. Oui, un PDA 2.0, en somme.Mais que nos ardeurs se tempèrent : on sait que Microsoft est très loin d'être le seul constructeur. On peut s'imaginer que la trouvaille de BuildFeed fait simplement référence à une compatibilité accrue ou à de nouvelles fonctionnalités qui pourraient être accordées aux ordinateurs portables hybrides, comme en développe à la pelle Lenovo Alors que le monde du hardware est en ébullition, où les observateurs attendent fébrilement que les constructeurs placent leurs premiers pions sur cette technologie, on ne peut s'empêcher de garder à l'esprit que Microsoft a des idées derrière la tête. Affaire à suivre, donc.