Windows 10 enfin majoritaire sur les PC devant Windows 7

Windows 10 équipe 39,22% des PC du monde entier

L'adoption lente de l'October 2018 Update

Via : Tech Radar

Nous vous en parlions au début du mois de décembre : Windows 7 est toujours extrêmement populaire malgré ses 9 années de bons et loyaux services. Une popularité qui s'étiole lentement, néanmoins, puisquelui vole enfin la vedette en termes de nombre d'installations sur PC.La dernière mouture du système d'exploitation dea gagné exactement 1,08% entre les mois de novembre et décembre, et s'octroie ainsi 39,22% des parts du marché des OS PC.Windows 7, dont le support sera officiellement déprécié par Microsoft en 2020, est pour sa part en léger recul avec 36,9% contre 38,14% le mois précédent.La progression de Windows 10 n'a rien de bien étonnant. L'énorme majorité des ordinateurs vendus dans le commerce disposent du dernier OS de Microsoft. Le parc d'ordinateurs équipés devrait en toute logique continuer de grossir au fil des mois. Mais il reste amusant de se dire qu'un système d'exploitation sorti en 2009 a réussi à tenir tête plus de trois ans à son petit frère.Aussi, tout n'est pas rose au royaume de Windows 10. On le sait : Microsoft s'est pris les pieds dans le tapis avec la sortie de saen octobre dernier. Bardée de bugs, sa sortie a d'abord été retardée avant d'être tout simplement retirée pendant quelques jours des centres de mise à jour de la firme de Redmond.Les choses commencent à se stabiliser, et l'institut AdDuplex nous informe que le taux d'adoption de l'October 2018 Update a plus que doublé en un mois. Il est passé de 2,8% à 6,6% entre fin novembre et fin décembre.