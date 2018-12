Windows 10 peine toujours à s’affirmer face à l’increvable Windows 7

Windows 10 est installé sur 38,14 % des ordinateurs

Seul quelque 0,75 point sépare désormaisde Windows 7 au rang des systèmes d'exploitation les plus populaires au monde. C'est en tout cas ce qu'avance NetMarketShare , qui table par ailleurs sur une inversion de la tendance en cette fin d'année 2018.Le dernier système d'exploitation deétait installé, en novembre 2018, sur 38,14 % des machines, contre. Windows 8.1 reste en troisième place avec 4,59 %, suivi de près par l'indécrottable taulier Windows XP et ses 4,23 %.Mais d'après les analystes, la bascule devrait enfin avoir lieu dans le courant du mois de décembre, notamment grâce à la reprise (progressive) de la mise à jour October 2018 Update qui pourrait convaincre plus d'utilisateurs à passer à Windows 10.L'écart devrait quant à lui se creuser de façon bien plus importante à l'orée 2020. En effet. Un événement qui signera à coup sûr un passage de flambeau entre le système d'exploitation inauguré en 2009 et la dernière version en date de l'OS de Microsoft.