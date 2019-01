Windows 10 va se réserver 7 Go d'espace de stockage pour « assurer un bon fonctionnement »

Un stockage réservé à la maintenance de Windows

Un palier ajustable, selon les premiers retours des bêta-testeurs

C'est dans un post publié par l'équipe en charge du stockage chez Microsoft qu'a été annoncé que la prochaine version majeure deva opérer une modification dans leutilisé par le système.À partir de la version 1903, disponible au printemps 2019, Windows 10 réservera, en plus de celui alloué au système lui-même. Microsoft indique que cette modification sera effectuée sur les machines neuves où la dernière version de Windows 10 est pré-installée ou dans le cas d'une clean install.Microsoft explique que cet espace de stockage supplémentaire conséquent servira àau fil de l'utilisation, mais également à conserver assez de place pourCes quelques Go supplémentaires permettront d'accueillir les fichiers temporaires créés par les différentes applications exécutées sur la machine et seront supprimés après utilisation, ou lors de l'installation d'une mise à jour.L'éditeur explique également que ces 7 Go ne sont pas gravés dans le marbre. L'espace disque réquisitionné pourrade l'ordinateur et des commentaires des membres du programme Windows Insider.Si l'intention de Microsoft de garder une place suffisante pour les opérations de maintenance est louable, elle pourrait être mal accueillie par les possesseurs de machines au stockage limité, qui souhaitent dédier le moindre Mo de leur disque à la conservation de leurs documents.