L'environnement virtuel Sandbox de Windows 10 se dévoile aux Insiders

Une machine virtuelle pour tester ses applications



Une fonction uniquement réservée à l'entreprise



Source : NeoWin

Les testeurs Windows Insider ont accès à une nouvelle fonction appelée. Cette dernière va apporter plus de sécurité au système d'exploitation de Microsoft en appliquant comme son nom l'indique le principe du bac à sable.Concrètement, si une application apparait suspecte à l'utilisateur, il pourra la lancer dans un environment Windows restreint, compris dans une fenêtre. Cetten'aura pas accès à l'ensemble des informations contenues sur la machine et ne pourra communiquer avec le système principal. Une fois l'application vérifiée et validée, l'environnement se coupe et les fichiers sont automatiquement supprimés.Microsoft avec Windows Sandbox veut proposer une solution simple etpar défaut à son OS, sans logiciel tiers à installer. L'éditeur vante également les performances de sa fonctionnalité, avec l'utilisation le planificateur de noyau intégré et le GPU virtuel ainsi qu'une gestion de la mémoire vive annoncée comme intelligente.Avec cet outil, disponible uniquement pour les versions Pro et Entreprise de Windows 10, Microsoft vise clairement sa clientèlequi ne peut se permettre de corrompre les fichiers présents dans ses machines à cause d'une application vérolée. Le système Windows, de par sa part de marché de plus de 80%, est particulièrement visé par lesinformatiques.Pour en bénéficier toutefois, il faudra avoir une configuration suffisante avec au moins 4 Go de RAM, 1 Go de disque dur disponible et au moins un processeur bi-coeur, un quadri-coeur étant vivement recommandé par Microsoft.