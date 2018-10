Western Digital lance un disque dur 15 Tera Octets

15 To pour stocker toutes les données que vous voulez

Un prix qui devrait être supérieur à 500€

Nous découvrons donc aujourd'hui le Ultrastar DC HC620 avec pas moins de 15 To d'espace libre. Ce modèle est destiné aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises afin de stocker des volumes de données très importants. Il pourra notamment servir à conserver des fichiers pour les systèmes de vidéosurveillance des grandes villes et bien plus encore.Au niveau de ses spécificités techniques, l'Ultrastar DC HC620 de Western Digital tourne à 7200 tours par minute et embarque 512 Mo de mémoire cache. Il peut atteindre une vitesse de lecture maximale de 255 Mo/sec et 244 Mo/sec en écriture. Enfin, il embarque la technologie SMR et il est aussi basé sur la plateforme HelioSeal créée par Western Digital.Deux modèles seront disponibles avec l'un tournant sur une interface SATA III à 6 Gbps et l'autre à 12 Gbps. Le constructeur a annoncé que le disque dur profiterait d'une garantie de 5 ans pour un MTBF (ou temps moyen entre pannes en français) d'environ 2,5 millions d'heures.À l'heure actuelle, Western Digital n'a pas annoncé de prix pour son Ultrastar DC HC620. Étant donné que les modèles 14 To, disponibles depuis l'année dernière, sont vendus au prix de 500€, il n'est pas impossible que ce nouveau disque dur atteigne les 600€.