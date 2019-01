Génie ! Microsoft dépose un brevet de commande vocale silencieuse

à très faible volume

L'homme qui murmurait à l'oreille des assistants vocaux

Un dispositif pouvant être intégré dans divers appareils

Source : Windows Central

« HEY CORTANA ! AJOUTE UN RENDEZ-VOUS AVEC MON PROCTOLOGUE À MON AGENDA, MARDI À 18H ! » Prononcer ce genre de phrases à domicile devient de plus en plus habituel, avec les assistants vocaux. Mais cela peut rester embarrassant dede ce type en public, par exemple dans un bus bondé.Pour remédier à cette gêne, partagée par vos voisins,a déposé unportant sur un module capable de. Il n'y aurait ainsi plus besoin de parler à voix haute pour donner un ordre à Cortana, il suffirait de lui murmurer ses consignes.D'après les termes du brevet, le dispositif nécessiterait d'être placé tout près de la bouche, pour capter le petit filet de voix. Contrairement aux systèmes actuels de reconnaissance vocale, qui peuvent analyser le flux d'air sortant pour comprendre certains chuchotements, l'appareilpar l'utilisateur, de sorte à pouvoir décrypter des paroles presque inaudibles pour les personnes autour de vous.Le module pourrait ainsi être placé dans différents terminaux, tels que des smartphones, des montres connectées ou des télécommandes. Mais comme pour tout brevet, il est à ce stade impossible de savoir si un tel dispositif verra effectivement le jour.Il s'agirait cependant d'un progrès significatif, pour assurer lades commandes aux assistants vocaux et ne pas importuner ses voisins dans les espaces publics. Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les appels téléphoniques, et on sera peut-être au calme dans les transports.