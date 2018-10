Cortana : bientôt la recherche étendue à tous les dossiers

Une recherche plus précise et complète

La prochaine mise à jour majeure de Windows 10 pour le printemps 2019

Après une mise à jour d'octobre particulièrement chaotique , Windows a déjà repris le travail pour la prochaine version majeure de. Les testeurs inscrits au programme Windows Insider reçoivent actuellement la dernièresur leurs machines, la 18267 et elle contient comme nouveauté majeure une amélioration de la recherche.Actuellement,, accessible depuis le menu Démarrer, peut effectuer une recherche de fichiers dans les dossiers Documents, Téléchargements, Musique, Images, Vidéos et sur le Bureau. Cette nouvelle build ajoute une option permettant d'étendre les résultats de recherche à l'ensemble des disques et des dossiers de l'ordinateur.En activant cette option, Windows 10 devra procéder à unecomplète des fichiers de la machine, ce qui pourra prendre plusieurs heures pour les ordinateurs les plus remplis. Il faudra aussi compter sur une baisse des performances durant l'opération. L'indexation complète est à activer dans les Paramètres, menu Cortana puis Recherche pour les utilisateurs inscrits au programme bêta de l'éditeur, comme l'indique Genération NT En plus de cette augmentation de la recherche, Microsoft offre plus de souplesse dans les dossiers de, en proposant d'exclure certains emplacements qui n'auraient pas de raison d'être scannés par Cortana.Cette recherche plus précise sera l'une des nouveautés introduites dans la mise à jour de printemps de Windows 10, devant être proposée au grand public aux alentours du mois de mars 2019.