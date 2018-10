Cortana 3.0 arrive en version bêta sur iOS et Android

Plus accessible et toujours plus complet

Une mise à jour de l'interface utilisateur qui offre des expériences conversationnelles avec Cortana et un nouvel espace pour gérer et configurer vos appareils avec Cortana

Écoutez de la musique et des podcasts n'importe où. Demandez simplement à Cortana de jouer vos morceaux et podcasts préférés avec Spotify, iHeartRadio et TuneIn sur votre téléphone ou via un appareil bluetooth appairé

Restez organisé et concentrez sur vos tâches. Configurez des rappels, des timers et créez des réunions avec votre voix

Rejoignez votre prochain meeting sur Skype ou Teams en demandant simplement à Cortana. Vous pouvez aussi gérer votre calendrier ou envoyer un email rapide avec votre voix

Des insiders ont donc accès àsur les machineset. Pour le moment, ces bêta-testeurs sont les seuls à pouvoir s'y frotter etn'a rien annoncé sur une disponibilité pour le grand public à l'heure actuelle. Le déploiement sera peut-être lent mais des fonctionnalités intéressantes font leur apparition.Cette update de Cortana a pour but d'améliorer l'interface utilisateur pour donner accès à ces fameuses expériences conversationnelles. Ce n'est pas tout puisqu'il sera également possible d'écouter de la musique ou encore des podcasts via l'assistant personnel. Voici l'ensemble des nouveautés communiquées par Microsoft :Voilà qui permettra peut-être d'offrir un second souffle à Cortana, alors que Microsoft a décidé de revoir son approche par rapport l'assistant, afin de toucher un public plus large tout en évitant d'entrer en concurrence directe avec les autres acteurs majeurs du marchés.Pour terminer, les options pour synchroniser les notifications avec les PC Windows ont été retirées des réglages. En attendant cette version 3.0, vous pouvez toujours télécharger Cortana gratuitement sur Google Play et l'App Store