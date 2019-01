Cortana s'offre un lifting sur iOS et Android

Faire peau neuve

En attendant une sortie française...

La firme de Redmond a revu sa stratégie autour de son assistant personnel intelligent qui est maintenant géré par les équipes d'Office . Cette réorganisation a pour objectif de partir dans une nouvelle direction afin d'éviter la concurrence vigoureuse menée par Amazon avec Alexa.Ces derniers jours, celles et ceux inscrits au programme bêta-test de Microsoft testent en ce moment le contenu inédit qui arrivera pour Cortana sur iOS et Android.En plus de la possibilité d'avoir des expériences conversationnelles, la mise à jour 3.0 permet aussi d'accéder à des musiques ainsi qu'à des podcasts, à travers les smartphones ou d'autres produits connectés en Bluetooth. Mais ce n'est pas tout puisque l'interface a aussi été drastiquement modifiée par les développeurs.Elle opte donc pour un « fluent design » et la page d'accueil se retrouve divisée en trois onglets bien distincts : Discover, Upcoming et Devices. Le premier permet de se familiariser avec les commandes vocales utilisables avec Cortana. Le second était déjà présent par le passé, mais arbore à présent un design plus lisible. Enfin, « Devices » sert au paramétrage d'autres produits équipés de l'assistant personnel, comme le casque Surface Headphones par exemple.Pour l'instant, Cortana n'est malheureusement pas disponible sur Google Play et l'App Store en France. Vous pouvez toujours télécharger l'APK si vous désirez en profiter. Microsoft ne semble pas encore décidé à sortir l'application dans l'hexagone.