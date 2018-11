Amazon lance son application Alexa pour Windows 10

pianodiaphragm / Shutterstock.com

Tous les services Alexa (ou presque) sur PC

Microsoft et Amazon, partenaires sur le domaine de l'assistant connecté

s'échappe de ses enceintes Echo et débarque sur PC !vient de lancer une application dédiée à son assistant virtuel, disponible sur legratuitement.Alexa version de bureau fonctionne de la même manière que sur les enceintes connectées. Vous pouvez créer des alarmes et des minuteurs pour la cuisine, lister vos prochains rendez-vous, obtenir des informations, la météo du jour ou encore jouer de la musique d'une simple commande vocale.Les skills Alexa, ces services partenaires intégrés dans l'assistant, sont également présents pour retrouver vos contenus préférés ou vos sources d'information favorites centralisés dans un seul logiciel. Petite fausse note toutefois : Spotify n'est pas disponible au lancement, ainsi que les applications de chat ou de streaming vidéo. Elles sont cependant annoncées pour les semaines à venir.Pour le moment, l'applicationn'est disponible qu'en anglais et en allemand, mais devrait être disponible en français dans le courant de l'année 2019.L'objectif de cette application est de poursuivre l'expérience Alexa lorsque vous êtes en déplacement. Il est possible depuis le PC de se connecter aux appareils connectés de la maison, notamment tous les systèmes de vidéo-surveillance, et de conserver un oeil sur la maison où que vous vous trouviez.L'arrivée d'Alexa sur le Windows Store était attendue, tant Amazon et Microsoft se rapprochent ces derniers temps au sujet de leurs assistants connectés Il est possible à l'inverse de remplacer Cortana par l'Amazon dans Windows 10 et de converser directement à la voix sans appuyer sur une touche de commande, mais seulement sur quelques ordinateurs compatibles, essentiellement de marque HP ou Asus.