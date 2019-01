🔥 Soldes 2019 : notre sélection des meilleurs pack Nintendo Switch de ce jeudi

Un présent superbe et un avenir radieux

Nintendo Switch à 259,99 avec le code Switch19

Pack Nintendo Switch Mario Odyssey à 349,99€

Pack Nintendo Switch Diablo 3 à 349,99€

Pack Nintendo Switch New Super Mario Bros. U Deluxe et son kit de protection à 354€

Pack Nintendo Switch Mario Party à 349,99€

Avec sa Switch, Nintendo s'est offert un souffle nouveau au sein d'une industrie très concurrentielle. Elle a réussi à se démarquer par la grande liberté qu'elle laisse au joueur. S'il est possible de jouer directement sur votre téléviseur, vous pouvez aussi trimbaler la console n'importe où. Absolument tout le catalogue de titres est jouable en mode nomade, grâce au large écran mis à disposition par l'entreprise nippone.Les manettes Joy-Con sont également détachables et vous pouvez en passer une à un ami pour lancer une partie à deux sur Mario Kart 8 Deluxe par exemple. La prise en main est donc immédiate car la console mise avant tout sur le jeu vidéo, sans se soucier de l'aspect multimédia couvert par la concurrence.La force de la Switch réside aussi dans son catalogue varié. En plus de proposer des centaines de jeux indépendants sur son eShop, Nintendo a également sorti des productions exclusives de grande envergure. Nous pouvons ainsi citer Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokémon Let's Go Pikachu/Évoli, Super Mario Party ou encore Super Smash Bros. Ultimate. Que vous soyez seul ou à plusieurs, la Nintendo Switch aura forcément un jeu pour vous contenter. Notre sélection de packs ci-dessous a pour but de vous éclairer sur ce qu'il se fait de mieux au meilleur prix pour la machine.Acheter une Nintendo Switch dès maintenant vous préparera aussi pour une année 2019 qui s'annonce d'une richesse incroyable pour la machine. Plusieurs hits majeurs arriveront dans les mois qui viennent comme Yoshi's Crafted World (le 29 mars prochain), Luigi's Mansion 3, Metroid Prime 4, Animal Crossing ou encore Fire Emblem: Three Houses. La Switch n'est qu'au début de sa carrière qui sera sans doute très longue.