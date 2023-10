Nintendo dépose un brevet pour une console qui se sépare en deux

La 3DS est en fin de vie, et son constructeur semble bel et bien focalisé sur la Switch, ou du moins sur le concept d'hybride entre console de salon et console portable. La recette a très bien fonctionné pour Nintendo, et on peut s'attendre à ce qu'il en soit de même pour une autre génération de console, au moins.

Cependant, le concept d'appareil multi-écrans ne semble pas complètement dépassé pour la firme japonaise, comme en témoigne un brevet qu'elle a récemment déposé. Il décrit une console qui ressemble beaucoup à la 3DS, avec deux écrans et la possibilité de la plier en deux. Cependant, une troisième dalle tactile serait présente à l'extérieur, permettant un accès total ou partiel à la machine lorsqu'elle est fermée.