Nintendo : la 3DS et la Wii U coupées de leurs serveurs en avril 2024

« À partir d'avril 2024, le jeu en ligne et d'autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données », explique Nintendo.

À noter toutefois que les fonctionnalités Banque Pokémon vont continuer d'être prises en charge dans un premier temps, « mais cela pourrait également changer plus tard ».