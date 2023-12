Zelda : après BOTW et TOTK, faut-il espérer un retour à l'ancienne formule ? Le producteur répond

Pour information, Tears of the Kingdom s'était déjà écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires lors de ses trois premiers jours d'exploitation. Durant la cérémonie des Games Awards 2023, le titre a d'ailleurs été élu meilleur jeu d'action/aventure de l'année. En 2017, rappelons que The Legend of Zelda: Breath of the Wild avait été couronné du prestigieux titre de GOTY (Game of the Year) lors de cette même cérémonie.