Depuis quelques jours, un nouvel émulateur Nintendo Switch connu sous le nom de Citron est disponible en accès anticipé sur Windows, Linux et Android. Développé par un certain Zephyron, cet émulateur est en vérité directement inspiré du code open source de Yuzu, bien qu'il propose des optimisations relativement mineures.

Le développeur a mis en place plusieurs garde-fous pour tenter d'échapper aux poursuites judiciaires de Nintendo. À l'ouverture de la version PC, un message spécifie que l'outil est conçu « à des fins éducatives uniquement » et rejette toute responsabilité légale sur l'utilisateur. « Nous interdisons strictement l'utilisation de Citron pour des copies piratées ou non autorisées », affirme Zephyron. Pourtant, une fois les clés ajoutées, l'utilisateur peut bel et bien charger le jeu de son choix.