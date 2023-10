Top 5 des applications IA à tester absolument ce week-end !

Prisé par les ados, l'outil Character AI est utilisé par plus de 200 000 millions de personnes chaque mois. Il permet non seulement de créer des personnages fictifs mais également de converser avec eux. Cet outil est très simple à manier : on renseigne le nom, l'âge, le sexe, l'apparence, le caractère et les compétences du personnage et ce dernier prend forme sous nos yeux. Il est possible d'imaginer des scénarios infinis, de dialoguer avec une IA hyper-réaliste, de découvrir les personnages créés par d'autres utilisateurs et d'accéder à un historique. Character AI est une app gratuite disponible en ligne et en version iOS et Android.