Top 5 des applications à tester absolument ce week-end

Aussi appelée Peak Brain Training, l'application Peak est spécialisée dans la stimulation cérébrale. Développée en collaboration avec des neuroscientifiques, elle propose de nombreux exercices cognitifs pour aider ses utilisateurs à muscler leurs petites cellules grises. Pour cela, Peak prend en compte l'âge de la personne et fait, entre autres, travailler la logique, la prise de décision et la mémoire. En tout, 42 jeux sont disponibles. Il est notamment possible de se fixer des objectifs et de suivre ses avancées grâce à des statistiques. Traduite en français, Peak est une application freemium disponible en version iOS et Android.