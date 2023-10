Top 5 des applications mobiles à découvrir ce week-end

Voici une app qui devrait plaire à tous les nostalgiques et amateurs de rétro gaming : VisualBoyAdvance est un émulateur de GameBoy Advance mais aussi de GameBoy et de GameBoy Color. Ce concurrent du renommé Boycott Advance est open-source et fournit aux développeurs un grand nombre d'outils (debugging, dump, etc.). Côté utilisateurs, il y a également de nombreuses fonctionnalités intéressantes, comme la sauvegarde, le plein écran, les captures d'écran, le support du joystick, etc. VisualBoyAdvance est disponible gratuitement en version iOS et Android, mais aussi Windows, Mac et Linux.