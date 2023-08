Top 5 des applications à découvrir en cette fin de semaine

Strava est une application qui permet aux sportifs de garder une trace des performances sur les entraînements effectués. Dotée du suivi de nombreux sports, comme la course à pied, le cyclisme ou encore la marche rapide, l'application intègre également une dimension sociale. Les utilisateurs peuvent suivre leurs amis et se mesurer à ces derniers sur des segments d'un tracé personnalisé. Utilisant le GPS du smartphone, Strava enregistre un grand nombre de données liées à l'emplacement, l'allure du sportif sur toutes les sections du parcours, les conditions météorologiques, etc. On pourra ajouter à Strava des fonctionnalités de suivi de la santé grâce à la compatibilité étendue avec les montres et les bracelets connectés.