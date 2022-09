Top 5 des applications à avoir sur son smartphone pour cette rentrée 2022

Comme son nom le suggère assez explicitement, MyHomeWork est une application dédiée au suivi et à l'organisation des devoirs scolaires. Plutôt simple à appréhender, l'outil permet de renseigner toutes les matières de son cursus et d'y ajouter par la suite ses différents devoirs et travaux à rendre. La possibilité d'ajouter des degrés de priorité à certains devoirs est plus que bienvenue puisqu'elle permet à l'application de trier les travaux les plus importants, notamment ceux affichés dans l'onglet « Priority ».