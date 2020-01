Netflix a recruté 9 millions d'abonnés au quatrième trimestre 2019, mais a ralenti aux USA

© Twin Design / Shutterstock.com

Une fin d'année en boulet de canon, sauf aux États-Unis

Des revenus très solides et supérieurs aux attentes

Netflix a publié ses résultats du quatrième trimestre 2019, ce mardi 21 janvier. Ils étaient forcément très attendus puisque c'est la première fois que la firme de Los Gatos publie un bilan depuis l'arrivée sur le marché des concurrents Disney+ et AppleTV+, bien que les deux n'ont débarqué qu'au début du mois de novembre sur le marché des acteurs du streaming vidéo.La plateforme de Reed Hastings, qui a inauguré ses nouveaux bureaux parisiens en fin de semaine dernière, peut se vanter d'un excellent quatrième trimestre 2019. Sur les trois derniers mois de l'année, Netflix a recruté 8,76 millions d'abonnés supplémentaires, contre 6,77 millions au trimestre précédent Ce résultat dépasse non seulement les objectifs des dirigeants de la plateforme, mais aussi ceux des analystes, qui tablaient sur 7,17 millions de nouveaux clients. Désormais, le service américain totalise plus de 165 millions de membres (dont 106 millions d'abonnés payants).Netflix a donc cartonné en fin d'année, mais un détail vient ternir le bilan outre-Atlantique, puisque la firme n'a enregistré que 550 000 nouveaux abonnés américains, bien en deçà des 600 000 attendus. C'est le troisième trimestre consécutif que Netflix rate son objectif sur son marché d'origine. L'augmentation des tarifs et la concurrence de Disney+ et AppleTV+ y sont peut-être pour quelque chose sur cette fin d'année. Et Netflix va devoir composer avec le lancement de nouveaux services ce printemps, parmi lesquels HBO Max (du groupe WarnerMedia) et Peacock (NBCUniversal).Financièrement, tout va pour le mieux pour Netflix. La société, qui pèse environ 150 milliards de dollars en Bourse, a généré 5,47 milliards de dollars de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2019, soit une progression nette de 4,2% par rapport au troisième trimestre. Et encore une fois, Netflix a dévoilé des résultats au-delà des attentes des économistes, qui tablaient sur 5,45 milliards de revenus. Le bénéfice par action s'élève, lui, à 1,30 dollar par action, largement au-dessus des estimations (0,53 dollar pour les analystes, 0,51 dollar pour la firme).Concernant le premier trimestre 2020, Netflix se fixe comme objectif de recruter 7 nouveaux millions d'abonnés et s'attend à générer des revenus autour de 5,76 milliards de dollars.Petit point noir pour Netflix, la société a déclaré un flux de trésorerie disponible négatif de 1,7 milliard de dollars pour le trimestre dans son bilan financier. Ce dernier devrait grimper à 2,5 milliards de dollars en 2020, en raison notamment des investissements consentis par l'entreprise.