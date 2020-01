Netflix va avoir l'honneur d'accueillir les œuvres du Studio Ghibli dès le 1er février

Studio Ghibli sur Netflix !

Lire aussi :

Le film d'animation basé sur le jeu vidéo Ni No Kuni arrive sur Netflix le 16 janvier



Trois salves de sept films

Lire aussi :

Netflix va accélérer sa production de contenus originaux français en 2020



Source : The Verge

Ce sont en effet plus d'une vingtaine de films issus du studio Ghibli qui arrivent sur Netflix en Europe.Excellente nouvelle pour tous les abonnés Netflix également fans des productions des studios Ghibli. En effet, les deux groupes ont conclu un partenariat afin de permettre la diffusion de toutes (ou presque) les œuvres signées Ghibli sur la plateforme de streaming américaine.Pour Toshio Suzuki, de Ghibli, «».Dans un premier temps, ce sont sept films qui seront proposés dès le 1er février sur la plateforme. Parmi eux, on retrouvera notammentou encoreUne seconde salve composée de sept films (dontet) sera lancée le 1er mars, avant une dernière sélection, de sept films toujours, proposée à compter du 1er avril.Du côté de chez Netflix, on explique : «».À noter que ce partenariat entre Netflix et le studio japonais Ghibli ne concerne pas le Japon, le Canada, les États-Unis. Sur ce dernier territoire, c'est HBO Max qui s'est associé au célèbre studio nippon.