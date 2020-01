Le film d'animation basé sur le jeu vidéo Ni No Kuni arrive sur Netflix le 16 janvier

L'année commence fort sur Netflix

Source : Gematsu

En effet, le long-métragedébarquera exclusivement sur Netflix le 16 janvier prochain. Il raconte l'histoire de deux adolescents qui se retrouvent plongés au cœur d'un monde magique. Les protagonistes tenteront de sauver le royaume, le tout sur fond d'une histoire d'amour. C'est l'animateur du studio Ghibli Yoshiyuki Momose qui se charge de la réalisation.Rappelons queest à la base un jeu vidéo sorti sur PS3 en 2013. Intitulé, cet épisode est ressorti sur PC, PS4 et Nintendo Switch dans une version remasterisée l'année dernière. Une suite nomméea également vu le jour en mars 2018 uniquement sur PS4 et PC. Il s'agit d'une licence de J-RPG conçue par le studio Level-5.La saga a donc connu un véritable succès d'estime même si le second opus a bien moins brillé que le premier. Rendez-vous le 16 janvier 2020 sur Netflix pour découvrir le film. Précisons qu'aucune sortie au cinéma n'est prévue à l'heure actuelle.