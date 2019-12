Netflix dévoile son top des séries et films de 2019 en France

Casa de Papel, The Witcher, 6 Underground...

Un top par ci, un top par là, il fallait bien qu'on fasse le nôtre : voici le top de l'année des séries/films/documentaires Netflix les plus populaires en France. pic.twitter.com/Bc2JuXURxv — Netflix France (@NetflixFR) December 30, 2019

Le problème des statistiques Netflix

Même s'ils sont sympathiques, ces « Tops » de fin d'année ne veulent en réalité pas dire grand chose, puisque la plateforme ne partage en parallèle aucune statistique précise et que ses méthodes de classement sont discutables.Pour la première fois, Netflix partage donc les films, séries et documentaires favoris sur le territoire français en 2019, comme elle le fait également dans d'autres pays du monde, comme l'Irlande, le Japon, l'Inde ou l'Espagne.La plateforme a ainsi créé quatre tops : « Top 10 toutes catégories 2019 », « Top 10 séries 2019 », « Top 10 films 2019 » et « Top 10 documentaires 2019 ». Ces quatre classements ne regroupement donc que des productions ayant été diffusées en 2019 sur Netflix.Toutes catégories confondues, la troisième saison des'impose devant la très récente sérieet le film, mis en ligne le 13 décembre dernier. Suivent, le filmet la série françaiseL'ensemble de ces tops sont disponibles en images ci-dessous :Les données partagées par le site concernent uniquement les productions sorties en 2019 sur la plateforme, ce qui exclu de facto de nombreuses séries ou films populaires. Par ailleurs, comme l'avoue Netflix sur Twitter , ces résultats ne sont basés que sur un visionnage de deux minutes dans les 28 jours suivant la sortie d'une production. Ainsi, il suffit d'avoir regardé 2 minutes depour que Netflix prenne en compte un visionnage intégral de la première saison.Enfin, le problème de ces données est justement... qu'il n'y a pas de données. Netflix ne divulgue en rien le nombre de spectateurs ou l'écart de popularité entre les contenus (etsont-ils au coude à coude en terme de popularité ou l'un est-il très loin derrière l'autre ?). Enfin, malheureusement, aucun distinguo n'est fait entre les productions originales et les productions sous licence, ce qui aurait pu apporter un peu de densité à ces classements.