Le tournage de la saison 4 de Stranger Things devrait débuter en fin d'année

Plusieurs raisons d'assurer la suite

Un final en apothéose ?

Ainsi, pour ne pas faire trop attendre ses fans, le show télévisé pourrait accélérer sa production et débuter le tournage de sa quatrième saison avant la fin de l'année.À peine cinq petits jours après son arrivée sur, la saison 3 deavait déjà été visionnée par plus de 40 millions de spectateurs à travers le monde. C'est un véritable carton pour le géant du streaming américain qui se doit de multiplier les programmes originaux de qualité après une augmentation de ses tarifs tout autour du globe. Histoire de battre le fer tant qu'il est encore chaud,En effet, si nous en croyons les révélations du toujours bien informé Production Weekly (relayées par),. Aussi, la sortie de ce nouveau chapitre pourrait se faire assez rapidement. Si ce bruit de couloir s'avère exact, espérons juste queaura bien pris le temps de développer les personnages et d'élaborer, en plus, une intrigue passionnante.Selon d'autres rumeurs divulguées par We Got This Covered , cette fameusepourrait être. Bien entendu, rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant surtout queest une véritable poule aux œufs d'or pour Netflix.