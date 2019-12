Netflix, de retour à Paris, inaugurera son siège en janvier 2020

© Ink Drop / Shutterstock.com

Jusqu'à 120 collaborateurs dans le nouveau bureau parisien

Lire aussi :

Netflix dévoile rarement ses chiffres, mais le fait pour The Irishman



La France, un marché qui compte pour Netflix

Source : Variety

Changement de cap pour Netflix. La société américaine, qui disposait de bureaux à Paris entre 2014 et 2016, avait quitté la France pour gérer son développement à quelques centaines de kilomètres de là, à Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle a décidé d'y revenir, et a prévu d'inaugurer son nouveau siège parisien le vendredi 17 janvier 2020 sur le square Edouard VII, situé à deux pas du théâtre éponyme, dans le neuvième arrondissement.Netflix ne se réinstalle évidemment pas par hasard à Paris. La firme de Los Gatos a fait de la France l'un des piliers de sa stratégie, européenne du moins. 15 projets de contenus originaux ont par exemple été lancés sur le marché français cette année. Ce n'est pour autant pas pour la production que Netflix installe son nouveau siège à Paris. Elle fera certes partie des activités du prochain bureau de la société, mais cohabitera avec l'acquisition et le marketing.Situé au cœur du neuvième arrondissement parisien, à quelques centaines de mètres de la Place de la Concorde et des Champs-Élysées, le nouveau bureau s'étendra sur 2 500 mètres carrés de surface et pourra accueillir jusqu'à 120 collaborateurs. Pour l'heure, lors de son ouverture début 2020, il devrait fêter l'arrivée d'une quarantaine de salariés.L'inauguration du siège français devrait avoir lieu en présence du PDG et co-fondateur du service de streaming vidéo, Reed Hastings. Ce jour-là, plusieurs tables rondes seront organisées dans le nouveau bureau. Elles accueilleront des cinéastes et producteurs ayant collaboré avec Netflix, mais aussi des personnalités comme le rappeur Kerry James, co-réalisateur du film, sorti sur Netflix en 2019, et sera accompagné de Leïla Sy, co-réalisatrice et directrice artistique du long-métrage.Il y a plusieurs semaines, Netflix annonçait avoir dépassé la barre des 6 millions d'abonnés en France, et ce malgré une hausse des tarifs de l'abonnement. déclarait le patron Reed Hastings à la rentrée.