Netflix vise l'Inde (et Disney) à grand renfort de millions

Si Netflix reste aujourd'hui le leader mondial sur le marché du streaming vidéo, il se voit attaqué de tous les côtés par de nombreux concurrents comme Disney+ ou Apple TV+ , sans compter l'arrivée prochaine d' HBO Max . Le service doit également affronter une perte d'abonnés qui délaissent Netflix à cause des augmentations de prix récentes.Pour s'extirper d'un marché occidental déjà saturé par les offres de contenu, Netflix cherche à s'imposer sur le marché indien et va y mettre les moyens. Pour la période 2019-2010, le groupe va investir pas moins de 420 millions de dollars afin de financer des films et séries locales destinés au public indien. Cet été déjà Netflix a ajouté cinq sériés indiennes exclusives à son catalogue et propose depuis peu une offre uniquement mobile pour l'équivalent de trois euros par mois.Le service de SVOD cherche de plus en plus à produire des contenus locaux, dans chaque pays où il est présent. C'est le cas en Italie, avec 200 millions de dollars alloués à la production dans le pays, mais également en France avec le lancement de séries exclusives commeou encore la co-production de la série, en partenariat avec TF1.Netflix aura néanmoins sur sa route un acteur bien implanté en Inde : le géant de la vidéo en ligne Hotstar. La plateforme appartient au groupe Star TV a récemment la barre des 300 millions d'utilisateurs, grâce à l'obtention des droits de retransmission de la coupe du monde de cricket, le sport le plus populaire en Inde.Star TV appartient depuis peu à Disney, et nul doute que le géant aux grandes oreilles puisera dans ses poches sans fond pour garantir ses droits et remplir rapidement son catalogue de contenus. Si Disney+ ne sera pas lancé dans le pays, Disney n'exclut pas de proposer une partie de ses séries et de ses films sur Hotstar et garantir la suprématie de la plateforme.Le match entre les deux mastodontes s'annonce intense avec à la clé un marché potentiel de plus d'un milliard de spectateurs.