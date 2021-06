HP annonce la finalisation du rachat d'HyperX

Comme nous l'avions précisé à l'époque, HP cherche à s'implanter durablement dans le petit monde des accessoires consacrés au gaming (et particulièrement sur PC). Ainsi, HyperX semblait être le candidat parfait avec de vastes gammes d'appareils comprenant des claviers , des casques audio , des microphones, des souris et bien plus encore. Le mariage de ces deux sociétés était donc logique sur le papier et il est désormais officiel !