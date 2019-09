App Store : Apple modifie son algorithme de recherche pour moins favoriser ses propres applications

© Crédits photo : Apple

Une omniprésence compulsive des applications d'Apple sur l'App Store

La jurisprudence Spotify

Régulièrement, les géants du numérique, et plus particulièrement les GAFA dontfait partie, sont accusés de favoriser leurs propres applications, produits ou services au détriment de ceux des autres. Possédant, comme Google, sa propre boutique d'applications, la firme de Cupertino a offert les meilleures places à ses propres app , souvent de manière un peu trop poussée. La tendance semble être à un retour à la normale. Dans le viseur des autorités et de la justice américaine et européenne, Apple a modifié l'algorithme de recherche de l'de façon à ce que ses applications ne trustent plus les premières positions constamment, comme c'était le cas jusqu'il y a peu. Comme l'indique le New York Times au terme de son enquête, les ajustements ont été opérés cet été, au mois de juillet.Après avoir décortiqué l'activité de l'App Store depuis 2016 (année durant laquelle la société a ajouté ses applications à sa boutique), le NYT a fait savoir que les applications de la firme à la pomme apparaissaient dans les premières positions des résultats pour la recherche d'au moins 700 termes. Pour le terme « podcast », tapé en mai 2018 depuis un iPhone sur l'App Store,. C'était la norme.En 2018, l'App Store a généréde chiffre d'affaires, dont deux tiers proviennent d'une... recherche. L'appât du gain est, il faut le dire, très tentant.Ce qui a poussé Apple à revoir sa politique, c'est sans doute « l'affaire » Spotify. La plateforme de streaming musical suédoise milite depuis plusieurs années pour que la société américaine rétablisse une forme de justice et d'équité entre les différentes applications. Car avant l'arrivée d'Apple Music sur l'App Store,à la requête « musique ». En 2016, ce fut une autre limonade, puisque Spotify est descendu à la quatrième place, Apple Music s'emparant de la première. Pire, le concurrent d'Apple Music estEn mars 2019, Spotify pestait contre Apple devant la Commission européenne, qui dénonce toujours le monopole du géant américain , outre les commissions excessives réclamées par ce dernier.Depuis le mois de juillet, Apple a mis de l'eau dans son vin en procédant, officiellement pour «». Il était temps.