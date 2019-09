Apple et Foxconn accusés de violation du code du travail chinois dans la production d'iPhone

Le droit des intérimaires lésé

Lire aussi :

Le patron de Foxconn pousse Apple à transférer sa production à Taiwan





Foxconn dans de multiples tourmentes

Source : Bloomberg

Une ONG chinoise, China Labor Watch (CLW), affirme dans un rapport publié ce lundi 9 septembre qu'etmanquent gravement à la législation du droit des travailleurs dans une usine de Zhengzhou où sont fabriqués la moitié des iPhone vendus dans le monde.Dans son rapport,, basée aux États-Unis, explique que l'usine de Zhengzhou emploie bien plus de 10 % d'intérimaires, le maximum légal en Chine. Le chiffre atteindrait plutôt la moitié de la main-d'œuvre de l'usine et ceux-ci ne toucheraientune fois leur contrat de travail terminé.L'ONG de défense des droits de l'homme affirme disposer d'éléments probants pour étayer ses propos, estimant quepar les deux entreprises. «», a indiqué le responsable de China Labor Watch, Li Qiang.C'est dans cette usine précise queest assemblée.Dans un communiqué publié rapidement après la diffusion de ce rapport, Apple s'est d'abord excusé en confirmant que ces chiffres «» et que les deux entreprises travaillent ensemble pour «».Plus tard dans la journée de ce lundi, l'entreprise a fait parvenir un communiqué plus complet auprès de CNBC. Elle y réfute la plupart des allégations, excepté le nombre trop important de travailleurs intérimaires (sans donner de chiffres. Elle affirme que tous les employés sont rémunérés selon leur travail, y compris concernant les primes et les heures supplémentaires, et qu'il n'y a «» au sein de l'usine. Foxconn a reconnu de son côté avoir, reconnaissant s'appuyer sur trop de travailleurs intérimaires.Foxconn emploie. C'est le plus grand employeur privé du pays, familier des problèmes de violation du droit du travail chinois. L'entreprise a récemment été prise dans une affaire impliquant le travail, qui fabriquaient les enceintes Amazon Alexa durant la nuit.