Le patron de Foxconn pousse Apple à transférer sa production à Taiwan

Foxconn pourrait être durement touché par les taxes envisagées par les USA



Une délocalisation complexe qui n'est pas encore envisagée sérieusement par Apple



Source : Bloomberg

». C'est par cette déclaration lapidaire que Terry Gou, fondateur et ancien président de, a répondu à la question d'une délocalisation des sites de production.Le groupe est aujourd'hui le premier employé chinois, avec plus d'1 million de salariés. Il possède de nombreuses usines dans tout le pays et notamment à Zhengzhou, où sont fabriqués la plupart des produits électroniques distribués dans le monde.Parmi toutes les marques utilisant les services du sous-traitant,grâce à la production des différents iPhone et iPad. On estime quede Foxconn aujourd'hui.L'entreprise souhaite aujourd'huiune large partie de ses sites de production à Taiwan à cause de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine depuis plusieurs mois. Le président Donald Trump a indiqué récemment vouloirsur quelque 300 milliards de dollars de biens fabriqués en Chine et importés sur le sol américain.Pour éviter ces taxes, de nombreuses entreprises taïwanaises évaluent le coût d'une délocalisation de tout ou d'une partie des différentes usines. Apple aurait également demandé d'examiner les coûts de transfert de 15 à 30 % de sa production de la Chine vers l'Asie du Sud-Est.Mais pour le moment le constructeurses lignes de production, au vu de la complexité de l'opération et pariant sans doute sur une accalmie dans les relations entre les deux super puissances.