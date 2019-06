Apple étudierait comment relocaliser jusqu'à 30% de sa production totale hors de Chine

Apple souhaite « diversifier » sa production

Un changement de paradigme dont les effets ne pourraient être palpables que d'ici trois ans

Source : 9to5Mac

compte parmi les principales victimes collatérales de la. La marque, qui fabrique et assemble depuis des années l'immense majorité de ses produits, et de leurs composants, en, étudie aujourd'hui comment sécuriser sa production en cas de, appliquées par l'administration Trump aux produits chinois. Selon Nikkei , le géant californien serait à l'aube d'une restructuration en profondeur de sa chaîne de production. Une mesure qui se voudrait avant tout préventive.Dans les faits,ne souhaite pas attendre que la situation empire pour prendre des mesures. Mieux, la firme serait résolument engagée dans une logique de; l'idée étant d'être peu à peu moins dépendante de l'industrie chinoise. Toujours d'après, Apple poursuivrait son exode partiel. Pour le groupe, les risques à long terme en matière de production ne seraient pas en mesure de s'atténuer.», a ainsi estimé un cadre d'Apple auprès de Nikkei. «» pour se donner plus de flexibilité, a ajouté ce même responsable, bien renseigné sur la question, précise le média japonais.Reste quen'est pas chose aisée pour un géant comme Apple.estime ainsi quepourraient être nécessaires avant que cette initiative ne porte concrètement ses fruits.En attendant,(Foxconn, Pegatron, et Wistron pour les iPhone ; mais aussi Quanta, Compal, et Inventec, en charge de la fabrication des iPads, MacBook, et AirPods).L'objectif ? Les convaincre de délocaliser une part de leurs activités hors de Chine. Foxconn a ainsi d'ores et déjà indiqué être en mesure de suivre cet élan, notamment à travers ses sites indiens et un projet d'usine aux Etats-Unis. Cela permettrait en théorie de fabriquer,, l'ensemble des iPhone destinés au marché américain, soit un iPhone sur quatre.La marque à la pomme chercherait également à s'attirer des subventions gouvernementales auprès de certains pays pour y implanter une part de sa production. Notons qu', tandis que les composants de ses différents appareils proviennent d'un peu partout dans le monde.