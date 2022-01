Apple franchit les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, une première mondiale

Cette conquête boursière a été rondement menée par Tim Cook , qui a fait d’Apple l’entreprise la plus rentable et la plus valorisée au monde. Après le départ de l’emblématique Steve Jobs en 2011, la firme à la Pomme affichait une capitalisation de 345 milliards de dollars. Une valeur qui a quasiment été dupliquée 10 ans plus tard, pour atteindre les 2 000 milliards en août 2020 . Cette croissance a été grandement accélérée par le succès de l’iPhone et des services de l’entreprise, mais aussi par la pandémie de COVID-19.