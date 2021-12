Apple, bientôt la première société valorisée à 3000 milliards de dollars ?

La firme pilotée par Tim Cook était déjà devenue la première société à passer le cap des 2000 milliards de capitalisation boursière aux États-Unis en août 2020. Cela ne semble plus qu’une question de temps avant qu’elle ne franchisse cet autre palier. Stimulée par le lancement et la demande en iPhone 13 , ainsi que les ventes de MacBook et de services comme Apple Music, l’App Store ou encore l’Apple TV+ , l'entreprise de Cupertino a vu son action grimper de 35 % rien que cette année. Un chiffre qui grimpe à 150 % depuis le début de la pandémie, soit à la mi-mars 2020.