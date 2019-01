Amazon Pay débarque dans le secteur des assurances en France

A voir aussi :

C'est donc via un communiqué quea annoncé ce partenariat inédit dans l'hexagone. Ainsi, il est désormais possible de souscrire à une assurance habitation et/ou à une assurance automobile grâce aux informations qui sont stockées sur votre. Il suffira d'entrer votre identifiant et votre mot de passe pour concrétiser l'achat sans démarche supplémentaire à accomplir.Selon l'assureur, le choix d'est une évidence puisque cette solution de paiement compte plus de 38 millions de clients à ce jour à travers le monde. Le but affiché par Aviva est de simplifier le parcours digital de chaque client.Dans le communiqué publié ce jeudi, Blandine Chaghal, directrice commerciale Direct, déclare qu'Amazon Pay permettra à l'entreprise deAviva a pour ambition d'étendre cette possibilité aux assurances santé et emprunteur dans un futur proche.Cette démarche s'inscrit dans la droite lignée de ce que fait Amazon aux États-Unis, puisque la marque vend déjà des assurances santé grâce à son partenariat avec Berkshire Hathaway et JP Morgan, comme le mentionne Le Figaro . Voilà qui devrait asseoir encore un peu plus le leadership d'Amazon dans le domaine de la vente en ligne. Rappelons que l'entreprise est valorisée à hauteur de 850 milliards de dollars en Bourse.