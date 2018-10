Amazon lance une liseuse Kindle Paperwhite waterproof

Une liseuse qui résiste à l'eau

Kindle Paperwhite : 8 Go de stockage de base

Amazon propose désormais son tout nouveau, et le fait évoluer en y intégrant des fonctionnalités déjà vues sur le. Ainsi, le Kindle Paperwhite adopte un «» en devenant. Ses dimensions sont les suivantes : 167 mm x 116 mm x 8,2 mm contre 169 mm x 117 mm x 9,1 mm précédemment. L'épaisseur de la liseuse est aussi en net recul, pour améliorer le confort de lecture.La grosse évolution, c'est. Amazon indique qu'il est désormais possible de lire en toute tranquillité à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain, grâce à la résistance à l'eau du nouveau Kindle Paperwhite. La liseuse Paperwhite. Elle peut résister à une immersion accidentelle dans de l'eau douce jusqu'à deux mètres de profondeur, et ce pendant 60 minutes.Le Kindle Paperwhite dispose désormais au choix d'un, contre seulement 4 Go par le passé. Là encore, le Kindle Paperwhite s'aligne sur les spécifications du grand frère Oasis.Ni la taille de l'écran ni sa résolution n'évoluent. Il s'agit toujours d'un écran de 6'' sans reflets avec une résolution de 300 ppp équipé de la technologie de papier électronique Carta.Une seule charge de batterie devrait ainsi apporter une autonomie de 6 semaines en désactivant la connexion sans fil et en réglant une luminosité à 13 pour utilisation de 30 minutes par jour. Sur l'ancien modèle, l'autonomie était identique pour une luminosité réglée à 10.Le(modèle Wi-Fi, 8 Go), tandis que le modèle le plus complet vous en coûtera 229,99 € (intégrant le Wi-Fi et la 4G, et avec 32 Go de stockage). En parallèle, l'ancien Kindle Paperwhite est actuellement en promotion, de 10 à 15% selon les versions.