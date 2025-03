Lancé en 2006, le logiciel libre Calibre permet à ses utilisateurs de gérer et de classer leurs ebooks, de convertir des livres numériques en différents formats, de télécharger des journaux sur le web et bien plus encore. Alors qu'Amazon verrouille de plus en plus ses ebooks, cet outil poursuit malgré tout son chemin : maintenu par une équipe de développeurs bénévoles, il bénéficie de mises à jour régulières.