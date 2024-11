La Kobo Libra Colour est une liseuse numérique équipée d'un écran E Ink Kaleido™ 3 de 7 pouces, offrant une expérience de lecture en couleur. Avec une résolution de 1 264 x 1 680 pixels et une densité de 300 ppp pour le contenu en noir et blanc, et 150 ppp pour le contenu en couleur, elle assure une clarté d'affichage.

La technologie ComfortLight PRO ajuste la luminosité et la température de couleur, réduisant la fatigue oculaire et l'exposition à la lumière bleue. Compatible avec le Stylet Kobo 2 (vendu séparément), la Libra Colour permet de prendre des notes et de surligner des passages directement sur l'écran. Elle prend en charge divers formats de fichiers, notamment EPUB, PDF et MOBI, et offre une capacité de stockage de 32 Go.

L'appareil est également étanche (vous pouvez donc lire à la piscine) selon la norme IPX8, permettant une immersion jusqu'à 60 minutes à 2 mètres de profondeur. Avec une autonomie pouvant atteindre plusieurs semaines et une connectivité Wi-Fi, la Kobo Libra Colour est pour le Black Friday à 209,99 € au lieu de 229,99 € habituellement.