Le Wagon lève 17 millions pour de nouveaux bootcamps et formations en développement web

Accélérer le développement à l'international et renforcer l'offre de formation

Source : The Verge

Le Wagon, école internationale qui forme des développeurs web et des data scientists, a comme beaucoup d'entreprises fini par céder aux sirènes des levées de fonds. Le bootcamp français a annoncé, ce mardi 3 mars, avoir récolté 17 millions d'euros auprès du fonds d'investissement sino-français Cathay Capital (ses bureaux de Paris et de Shanghai ont ouvert en 2007) et de la firme de capital-investissement majoritairement basée en Afrique, AfricInvest.L'école de codage, qui propose des formations façon bootcamp américain de 9 semaines à temps plein ou de 24 semaines à temps partiel, allant de 5 000 à 7 000 euros, s'autofinançait jusqu'à maintenant grâce évidemment à l'inscription de ses étudiants, répartis sur 38 campus et cinq continents.Rentable depuis 2014, le Wagon voulait satisfaire ses nouveaux besoins, que sont la poursuite de son développement à l'international et le renforcement de son offre de formation. L'entreprise française entend également développer son offre BtoB, le Wagon Executive, qui a formé plus de 1 000 collaborateurs en entreprise.